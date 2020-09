SPORT1 RT @__Kumbi__: Der Kaiser wird 75! @FCBayern-Legende Franz „Bulle“ Roth verrät, was Franz @beckenbauer so besonders macht und was die Licht… vor 2 Minuten SRF Sport Von keiner #Fussball-Grösse wird in Deutschland so ehrfürchtig gesprochen wie von Franz #Beckenbauer. Der Kaiser wi… https://t.co/SSM8aGj36z vor 7 Minuten BR24Sport Franz Beckenbauer wird 75 - Lichtgestalt mit Schattenseiten https://t.co/1JPZyU8ZED vor 13 Minuten idowa Herzlichen Glückwunsch an den "Kaiser" Franz #Beckenbauer! https://t.co/gMzkrlLyTD vor 14 Minuten Matthias Schloderer Für diesen Treffer wird der #Kaiser von vielen am meisten bewundert 😇 Happy Birthday Franz #Beckenbauer 🥳🥳🥳… https://t.co/n3uTVKrJrK vor 16 Minuten