RP Online Sport Serena #Williams steht bei den #USOpen im Achtelfinale. Doch das Topthema in New York war wieder einmal ein anderes… https://t.co/WYH2apAhpc vor 4 Tagen FOCUS Online Sport +++ Alle News aus New York +++ - Struff steht als erster deutscher Tennisspieler bei US Open in Runde drei https://t.co/s9g5UNrKcF vor 6 Tagen FOCUS Online Sport +++ Alle News aus New York +++ - US Open 2020: Kohlschreiber scheitert in Runde 1, Rekordsieg für Serena Williams https://t.co/bVmoXevi8v vor 1 Woche