@Patrick®🤙☮️💯🤘🏽🏈📸🛵👀 Formel 1: Neues Cockpit für Vettel – Aston Martin bekommt Zuschlag https://t.co/N159t6vTYY via @welt vor 44 Minuten Sugarhelmet RT @graf4_heilig: #Vettel wechselt zu #AstonMartin #F1 Team Sehen wir demnächst Vettel in einem #JamesBond als Testfahrer 🤣 #Deutsch #Briti… vor 54 Minuten ScheinheiligHeilig #Vettel wechselt zu #AstonMartin #F1 Team Sehen wir demnächst Vettel in einem #JamesBond als Testfahrer 🤣 #Deutsch… https://t.co/zZxyAR1Hq6 vor 57 Minuten Klaus Oberdalhoff Formel 1: Neues Cockpit für Vettel – Aston Martin bekommt Zuschlag https://t.co/rOxX9ikakY via @welt vor 2 Stunden MSN Deutschland Neues Cockpit für Vettel - Aston Martin bekommt Zuschlag https://t.co/ccBVFSF1XA vor 2 Stunden WELT Formel 1: Vettel hat ein neues Team gefunden https://t.co/CeLNhaKGpc https://t.co/GnK2xx6THs vor 3 Stunden