11.09.2020 ( vor 5 Stunden )

Eintracht Braunschweig - Hertha BSC im Live-Stream: Der Pokal soll der neuen Hertha-Mannschaft Sicherheit bringen. Aber Eintracht Braunschweig bringt die Euphorie eines Aufsteigers mit. Die Berliner dagegen mussten in der Vorbereitung mit zahlreichen Widrigkeiten kämpfen. Dennoch will Trainer Labbadia viel Mut sehen. So sehen Sie das Spiel live im Internet.