Formel 1: Vettel in Qualifikation in Mugello vorzeitig ausgeschieden Mugello (dpa) - Ex-Weltmeister Sebastian Vettel ist zum sechsten Mal in der laufenden Formel-1-Saison vorzeitig in der Qualifikation ausgeschieden. Der...

t-online.de vor 2 Tagen - Sport Auch berichtet bei • Focus Online



Formel 1 - Hamilton gratuliert Aston Martin zu Vettel: "Großartig" Mugello (dpa) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton begrüßt den Wechsel von Sebastian Vettel von Ferrari zum künftigen Rennstall von Aston Martin. "Ich war...

t-online.de vor 4 Tagen - Sport