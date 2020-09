17.09.2020 ( vor 1 Woche )



Er hat keinen Vertrag und noch ist kein zukünftiger Verein in Sicht. Doch Ex-BVB-Star Mario Er hat keinen Vertrag und noch ist kein zukünftiger Verein in Sicht. Doch Ex-BVB-Star Mario Götze hat noch große Ziele – und will in Europa bleiben. Der vertragslose 2014er Weltmeister Mario Götze will seine Karriere noch nicht in den USA oder anderswo fernab des großen Fußballs ausklingen lassen. " 👓 Vollständige Meldung