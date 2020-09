18.09.2020 ( vor 23 Stunden )



München gegen FC Bayern München gegen Schalke 04 im Live-Stream: Bayern geht als haushoher Favorit in das Heimspiel gegen Schalke 04. Die Knappen hingegen konnten seit Januar 2020 kein Spiel mehr gewinnen und stecken nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich in einer Krise. So sehen Sie die Partie live im Internet.Von FOCUS-Online-Autor Ferdinand Pönisch 👓 Vollständige Meldung