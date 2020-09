24 h von Le Mans - 24h Le Mans 2020: Toyota-Duo führt 1. Training am Donnerstag an Toyota erwischt den besten Auftakt in die Rennwoche bei den 24h Le Mans. Werks-Autos mit Sekunden-Vorsprung. Sophia Flörsch gibt Debüt.

Motorsport-Magazin vor 3 Tagen - Sport