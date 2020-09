25.09.2020 ( vor 4 Tagen )



Ferrari versucht seine Formel-1-Krise mit neuen Teilen am Auto zu lindern, Sebastian Ferrari versucht seine Formel-1-Krise mit neuen Teilen am Auto zu lindern, Sebastian Vettel glaubt beim Rennen in Russland trotzdem nicht an Besserung - der Deutsche geht "ohne Erwartungen" in den Grand Prix. Vettels Wechsel zu Aston Martin wirft seine Schatten voraus. 👓 Vollständige Meldung