Ein Gorilla hat in einem Zoo in der spanischen Hauptstadt Madrid eine 48-jährige Tierpflegerin angegriffen schwer verletzt. Andere Mitarbeiter mussten einschreiten. Der Menschenaffe musste betäubt werden.