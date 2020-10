Wolfgang Walden RT @MDRAktuell: Münchner Biergartenbetreiber erhält Entschädigung für staatlich verordnete Schließung seines Lokals in Corona-Krise: Landge… vor 2 Stunden NoBenutzername 🇩🇪🇮🇱🇺🇸 RT @MDRAktuell: Münchner Biergartenbetreiber erhält Entschädigung für staatlich verordnete Schließung seines Lokals in Corona-Krise: Landge… vor 2 Stunden Andi der Kroate 🇭🇷 RT @MDRAktuell: Münchner Biergartenbetreiber erhält Entschädigung für staatlich verordnete Schließung seines Lokals in Corona-Krise: Landge… vor 5 Stunden SZ Bayern Jürgen Enninger ist der neue Kultur- und Sportreferent in Augsburg. Was er tun will, um Kreativen in der Corona-Kri… https://t.co/bgE15SS04f vor 5 Stunden André Popp RT @MDRAktuell: Münchner Biergartenbetreiber erhält Entschädigung für staatlich verordnete Schließung seines Lokals in Corona-Krise: Landge… vor 5 Stunden Propapanda RT @MDRAktuell: Münchner Biergartenbetreiber erhält Entschädigung für staatlich verordnete Schließung seines Lokals in Corona-Krise: Landge… vor 6 Stunden