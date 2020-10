Das bringt die Fußball-Woche Der FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach bekommen die Champions-League-Gegner zugelost. Robert Lewandowski und Manuel Neuer...

Augsburger Allgemeine vor 4 Tagen - Sport





Gegen Sevilla vor 20.000 Fans: Bayerns irrwitzige Supercup-Mission in Budapest Budapest (dpa) - Manuel Neuer saß in der noch leeren Puskas Arena und rätselte, was den FC Bayern beim Supercup-Finale gegen den FC Sevilla erwartet. Seit...

t-online.de vor 1 Woche - Sport