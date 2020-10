Da ist das Quadruple: FC Bayern gewinnt Supercup-Finale gegen Sevilla Es ging in die Verlängerung - doch am Ende holte der FC Bayern auch den vierten Titel der Saison und gewann das Supercup-Finale in Budapest gegen den FC...

Augsburger Allgemeine vor 1 Woche - Sport





Bayern München gewinnt Supercup - 2:1 gegen FC Sevilla Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat nach dem Triple auch den europäischen Supercup gewonnen. Einen Monat nach dem...

stern.de vor 1 Woche - Leben