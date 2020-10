07.10.2020 ( vor 2 Tagen )

Der Berliner Fußball Verband (BFV) will in einer Beiratssitzung am Freitag Möglichkeiten über eine Modifizierung der Saison ausloten. In einer Vereinsumfrage zum Spielbetrieb 2020/2021 hatten sich über zwei Drittel der teilnehmenden Clubs für mehr Spiele besonders im Jugendbereich ausgesprochen. Der