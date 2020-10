08.10.2020 ( vor 3 Stunden )



Sieglos im Jahr 2020, sieglos in der Nations League, sieglos trotz Führung. Das DFB-Team steckt in einer sportlichen Sieglos im Jahr 2020, sieglos in der Nations League, sieglos trotz Führung. Das DFB-Team steckt in einer sportlichen Krise . Hat Bundestrainer Joachim Löw sein Sieger-Gen verloren? In der Nationalmannschaft herrscht eine beklemmende Lethargie.Von FOCUS-Online-Autor Dominik Rosing 👓 Vollständige Meldung