08.10.2020 ( vor 3 Stunden )



Der 58. Entry Draft der National Hockey League (NHL) wird in den österreichischen Eishockeyannalen einen besonderen Platz erhalten. Denn erstmals wurden bei der Auswahl der größten Talente gleich drei Österreicher gezogen. Nach Marco Rossi am Dienstag öffneten sich am Mittwoch (Ortszeit) auch für Thimo Nickl und Benjamin Baumgartner die Tore zum „Traumland“ NHL. 👓 Vollständige Meldung