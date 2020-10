Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 6 Stunden



Pietro Lombardi: Das sagt er zu Michael Wendlers DSDS-Aus 01:24 Pietro Lombardi äußerte sich, kurz nachdem Michael Wendler sein DSDS-Aus bekanntgab, zu dem freien Platz in der Jury der Castingshow. Wird er bald für den Schlagersänger neben Dieter Bohlen am Jurypult Platz nehmen und somit sein Comeback feiern?