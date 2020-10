Fünf der letzten sechs Formel-1-Weltmeisterschaften gingen an Lewis Hamilton. Kein Wunder, dass sein Rennstall Mercedes ihn halten will. Dass er auch...

Nach Trainings-Absage am Nürburgring - Mick Schumacher bekommt nächste Chance in der Formel 1 wohl erst kurz vor Weihnachten Am Freitag sollte Mick Schumacher ausgerechnet am Nürburgring zum ersten Mal an einem Rennwochenende in der Formel 1 fahren. Doch die Freien Trainings am...

Focus Online vor 1 Stunde - Sport