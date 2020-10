10.10.2020 ( vor 1 Tag )



Anfang August ersetzte Nico Hülkenberg Racing-Point-Fahrer Sergio Perez, nachdem dieser aufgrund einer Corona-Infektion ausgefallen war. Nun springt der Deutsche erneut für den Rennstall in die Bresche. Nico Hülkenberg feiert erneut ein unverhofftes Comeback in der Anfang August ersetzte Nico Hülkenberg Racing-Point-Fahrer Sergio Perez, nachdem dieser aufgrund einer Corona-Infektion ausgefallen war. Nun springt der Deutsche erneut für den Rennstall in die Bresche. Nico Hülkenberg feiert erneut ein unverhofftes Comeback in der Formel 1 . Der Deutsche ersetzt be 👓 Vollständige Meldung