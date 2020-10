10.10.2020 ( vor 2 Stunden )



Als sie das Tier in seiner vollen Länge erstmals sehen, können es Ryan Ausburn und Kevin Pavlidis kaum glauben. Fast sechs Meter misst die Python, die sie am Straßenrand in den Everglades in Florida gefangen haben: ein neuer Rekord in dem US-Bundesstaat. Als sie das Tier in seiner vollen Länge erstmals sehen, können es Ryan Ausburn und Kevin Pavlidis kaum glauben. Fast sechs Meter misst die Python, die sie am Straßenrand in den Everglades in Florida gefangen haben: ein neuer Rekord in dem US-Bundesstaat. 👓 Vollständige Meldung