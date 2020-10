17.10.2020 ( vor 1 Woche )



hat die Tabellenführung in der RB Leipzig hat die Tabellenführung in der Bundesliga dank eines souveränen Auftritts in Augsburg verteidigt. Dabei waren die Sachsen das bessere von zwei guten Teams. Ganz anders präsentierte sich Hertha BSC . RB Leipzig hat mit einem Sieg im unerwarteten Spitzenspiel der Bundesliga gegen den FC Augs 👓 Vollständige Meldung