18.10.2020 ( vor 20 Stunden )

Nach einem perfekten Start hat ein lange couragiert und abgeklärt aufspielender SSV Jahn Regensburg einen Auswärtssieg beim Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf doch noch verpasst. Die Oberpfälzer mussten sich in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag beim 2:2 (2:0) am Ende mit einem Punkt begnügen