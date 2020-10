25.10.2020 ( vor 3 Stunden )



Nach dem Corona-Fall Hanno Behrens kann der 1. FC Nürnberg in Kürze wieder mit dem Mittelfeldspieler planen. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist am Sonntag mitteilte, ist auch der zweite Test bei dem ehemaligen Kapitän negativ ausgefallen. Er könne damit am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining