28.10.2020 ( vor 3 Stunden )

Der 1. FSV Mainz 05 hat erstmals seit der Saison 2014/2015 wieder Verlust gemacht. In dem von der Corona- Krise geprägten Geschäftsjahr 2019/2020 (endete am 30. Juni) stand ein Minus von 2, 2 Millionen Euro unter dem Strich, wie der Fußball-Bundesligist am Dienstagabend bei einer digitalen Information