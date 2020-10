Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 1 Stunde



Champions League: Bayern gewinnt 2:1 in Moskau - Gladbach verspielt 2:0-Führung 01:39 Der FC Bayern München feiert gegen Lokomotive Moskau den nächsten Sieg in der Champions League. Joshua Kimmich sorgt für ein knappes 2:1, mit dem der Titelverteidiger in der russischen Hauptstadt frühzeitig die Weichen für das Achtelfinale stellen konnte View on euronews