Quelle: DPA - vor 6 Tagen



Söder: Einige haben den Ernst der Lage noch nicht verstanden 00:53 München, 30.10.20: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat die Menschen eindringlich zum gemeinsamen Kampf gegen den ungebremsten Anstieg der Corona-Zahlen aufgerufen. «In ganz Europa wütet die Pandemie», sagte Söder am Freitag in einer Regierungserklärung im Landtag in München. «Auch...