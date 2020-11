03.11.2020 ( vor 4 Stunden )



Patrick Helmes spielte 13 Mal in Deutschland, jetzt arbeitet er als Fußballtrainer in Österreich. In Wien wird er Zeuge der Terroranschläge. Er sitzt mit seiner Frau und seinen kleinen Kindern im Restaurant. Er berichtet von Bildern, die man nicht sehen will. Patrick Helmes spielte 13 Mal in Deutschland, jetzt arbeitet er als Fußballtrainer in Österreich. In Wien wird er Zeuge der Terroranschläge. Er sitzt mit seiner Frau und seinen kleinen Kindern im Restaurant. Er berichtet von Bildern, die man nicht sehen will. 👓 Vollständige Meldung