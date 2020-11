05.11.2020 ( vor 5 Stunden )



Der FC Augsburg trifft am 12. November in der Länderspielpause auf den Zweitligisten Karlsruher SC. Ein Duell mit Vergangenheit und Brisanz. Der FC Augsburg trifft am 12. November in der Länderspielpause auf den Zweitligisten Karlsruher SC. Ein Duell mit Vergangenheit und Brisanz. 👓 Vollständige Meldung