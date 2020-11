08.11.2020 ( vor 1 Woche )



Die Fußballer des VfB Lübeck sind endgültig in der 3. Liga angekommen. Ersin Zehir sorgte am Sonntag in der 56. Minute mit seinem Treffer zum 1:0 (0:0) über den KFC Uerdingen für den zweiten Lübecker Sieg in Serie. Der VfB gab die Rote Laterne an den SV Meppen weiter und belegt mit nun acht Punkten