11.11.2020 ( vor 4 Tagen )



Am Donnerstag startet in Augusta das legendäre Masters der Golfspieler. Im Training vor dem großen Turnier gelingt dem Spanier Jon Rahm ein wahrlich spektakuläres Hole in One. Sehen Sie das Kunststück hier im Video.