14.11.2020 ( vor 1 Woche )



Der KFC Uerdingen hat sich in der 3. Der KFC Uerdingen hat sich in der 3. Fußball -Liga auf Rang acht verbessert. Der frühere Bundesliga-Club gewann am Samstag sein Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching in der Düsseldorfer Arena mit 3:1 (0:0). Nach schwacher erster Hälfte sorgte Heinz Mörschel mit zwei Toren in der 52. und 76. Minute f 👓 Vollständige Meldung