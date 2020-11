Löw muss handeln - Nationalmannschaft am Tiefpunkt - Jetzt helfen nur noch Hummels, Boateng und Müller Das 0:6 gegen Spanien ist ein historisches Debakel in der DFB-Geschichte. Es ist der Tiefpunkt der Nationalmannschaft in der modernen Zeitrechnung. Joachim Löw...

Focus Online vor 19 Stunden - Sport