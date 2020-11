19.11.2020 ( vor 3 Stunden )

Die 0:6- Klatsche der Nationalmannschaft in Spanien nährt die Zweifel an Bundestrainer Joachim Löw . Wie lange hält der Deutsche Fußball -Bund noch an seinem Weltmeister -Coach von 2014 fest? Drei Kandidaten könnten Löw als Nationaltrainer ersetzen.