Würzburg (dpa/lni) - Hannover 96 hat den ersten Auswärtssieg in dieser Zweitliga- Saison erneut verpasst. Die Niedersachsen verloren am Sonntag selbst beim Tabellenletzten Würzburger Kickers mit 1:2 (1:0) und kassierten damit die siebte Auswärtsniederlage in Serie , wenn man die vergangene Spielzeit m