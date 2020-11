So hat man Mike Tyson lange nicht gesehen: Austrainiert und aggressiv präsentierte sich der Ex-Schwergewichtsstar in L.A. im Ü50-Showkampf gegen Roy Jones...

Kampf mit vielen Fragezeichen: "The Baddest Man on the Planet" ist zurück Box-Ikone Mike Tyson hat die tiefen Abstürze in seinem Leben weitgehend hinter sich gelassen. Auch das will der 54-Jährige mit seiner Rückkehr in den Ring am...

n-tv.de vor 2 Tagen - Welt