29.11.2020 ( vor 12 Stunden )

Das 331. Wiener Derby zum Abschluss der neunten Runde in der tipico- Bundesliga am Sonntag (17.00 Uhr) in Hütteldorf kann mit einer Premiere aufwarten. Wegen der Coronavirus -Pandemie ist es nämlich das erste ohne Zuschauer im Stadion – zumindest in der Nachkriegszeit. Als leichter Favorit gilt Rapid , die Austria hat im Allianz Stadion allerdings noch nie verloren.