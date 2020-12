07.12.2020 ( vor 8 Stunden )



Fußball-WM 2022: Im Al-Bayt-Stadion wird am Montag, den 21. November 2022 um 11 Uhr MEZ das Eröffnungsspiel für die Fußball-WM 2022 ausgetragen. Wie der exakte Spielplan für die deutsche Nationalmannschaft und die Termine der Gruppenspiele konkret aussehen sowie alles zur Auslosung am 7.12., erfahren Sie hier. Fußball-WM 2022: Im Al-Bayt-Stadion wird am Montag, den 21. November 2022 um 11 Uhr MEZ das Eröffnungsspiel für die Fußball-WM 2022 ausgetragen. Wie der exakte Spielplan für die deutsche Nationalmannschaft und die Termine der Gruppenspiele konkret aussehen sowie alles zur Auslosung am 7.12., erfahren Sie hier. 👓 Vollständige Meldung