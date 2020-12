08.12.2020 ( vor 9 Stunden )

Skandal in der Champions League: Die Gruppe-H-Partie zwischen Paris Saint-Germain und Basaksehir Istanbul ist am Dienstag in der ersten Hälfte unterbrochen worden und wird laut UEFA am Mittwoch fortgesetzt. Der Vierte Offizielle soll Gäste-Assistenztrainer Pierre Webo rassistisch beleidigt haben. Der 3:2-Sieg von Leipzig im Parallelspiel gegen ManUnited, mit dem die Deutschen das Achtelfinalticket lösten, geriet so in den Hintergrund.