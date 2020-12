09.12.2020 ( vor 4 Tagen )



zeigt sich mal wieder großzügig. Die Popsängerin spendete jeweils 13.000 Dollar an zwei Mütter in Not. Taylor Swift zeigt sich mal wieder großzügig. Die Popsängerin spendete jeweils 13.000 Dollar an zwei Mütter in Not. 👓 Vollständige Meldung