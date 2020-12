14.12.2020 ( vor 6 Stunden )

München (dpa) - Der FC Bayern München muss für das letzte Heimspiel des Jahres in der Fußball Bundesliga an diesem Mittwoch gegen den VfL Wolfsburg wohl ohne Nationalspieler Leon Goretzka planen. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler legte am Montag eine Trainingspause ein. Goretzka war am Wochenende