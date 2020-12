19.12.2020 ( vor 5 Stunden )

Der FC Liverpool hat die Tabellenführung in der Premier League gefestigt. Die Klopp -Elf siegte auch dank eines Blitzstarts deutlich bei Crystal Palace – und darf nun Weihnachten als Tabellenführer feiern. Der amtierende englische Meister FC Liverpool hat am 14. Spieltag der Premier League seinen An