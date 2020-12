21.12.2020 ( vor 6 Tagen )

Es war das erste deutsch-deutsche Duell bei einer Darts-WM: das Aufeinandertreffern zwischen Gabriel Clemens und Nico Kurz. Am Ende hatte der "German Giant" die Nase vorne. Gabriel Clemens hat das erste deutsche Duell in der Geschichte der Darts-WM in London gewonnen und darf sich nach Weihnachten