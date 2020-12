23.12.2020 ( vor 1 Woche )



Dortmund (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss mehrere Wochen auf Offensivspieler Thorgan Hazard verzichten. Der Belgier zog sich am Dienstag beim 2:0 im DFB-Pokal bei Eintracht Braunschweig eine Muskelverletzung zu. Das teilte der BVB mit. Hazard war in Braunschweig eingewechselt word