29.12.2020 ( vor 4 Tagen )



Der Eurovision-Song-Contest musste wegen Corona in diesem Jahr ausfallen. Nun gibt es für das kommende Jahr in Rotterdam einen erneuten Anlauf. Und für Deutschland ist das Wichtigste schon entschieden – doch noch bleibt der Act für 2021 ein Geheimnis.