Vierschanzentournee 2020/21: Zeitplan & TV – alle Termine mit Liveticker

Vierschanzentournee 2020/21 - Station Garmisch: Programm, Termine, Zeitplan & Übertragung live in TV & Stream Nach der Auftaktveranstaltung in Oberstdorf trägt die internationale Top-Elite der Skispringer das Neujahrsskispringen am 31. Dezember 2020 und 1. Januar 2021...

Augsburger Allgemeine vor 1 Woche - Sport





Vierschanzentournee 2020 - Auftaktspringen in Oberstdorf: Zeitplan, Programm, Termine & Übertragung live in TV & Stream Das traditionelle Auftaktspringen zur Vierschanzentournee findet am 28. und 29. Dezember 2020 in Oberstdorf statt. Alle Infos zur Vierschanzentournee, zum...

Augsburger Allgemeine vor 1 Woche - Sport