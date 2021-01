06.01.2021 ( vor 3 Stunden )



Wenige Tage vor Beginn der WM in Ägypten (13. bis 31. Jänner) können Österreichs Handball-Herren nicht in Ruhe testen, sondern müssen sich in der Qualifikation für die EM beweisen. Der Gegner ist am Mittwoch in Graz (13.45 Uhr, live in ORF Sport +) mit Deutschland ein denkbar starker, daran ändern die Ausfälle im DHB-Team nichts. Zudem fehlen auch Österreich mit u. a. Nikola Bilyk und Janko Bozovic Schlüsselspieler. „Deutschland ist klarer Favorit“, sagte ÖHB-Teamchef Ales Pajovic. 👓 Vollständige Meldung