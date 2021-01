Ein Streit um ausstehende Gehaltszahlungen hat in der Nacht zum Donnerstag in Worms einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 69 Jahre alter Mann stand betrunken mit...

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns kommt am heutigen Donnerstag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. In einer Regierungserklärung will Ministerpräsidentin...

In Oberbayern ist eine Autofahrerin am Donnerstag kopfüber mit ihrem Wagen in einem Tümpel gelandet. Die 27-Jährige hatte bei Saaldorf-Surheim (Landkreis...