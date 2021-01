17.01.2021 ( vor 3 Tagen )



Der Norweger Sebastian Foss-Solevaag hat sich am Sonntag die Zwischenführung im zweiten Slalom in Flachau gesichert. Im Nacken hat der 29-Jährige in der Entscheidung (13.45 Uhr, live in ORF1) allerdings gleich drei Österreicher sitzen. Fabio Gstrein hat als Zweiter einen Rückstand von 0,27 Sekunden. Dahinter rangieren mit Vortagessieger Manuel Feller (+0,29) und Marco Schwarz (0,34) zwei weitere ÖSV-Asse. 👓 Vollständige Meldung