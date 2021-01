Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 1 Tag



Australian Open um jeden Preis: Zwangsquarantäne treibt bunte Blüten 01:13 Über 70 Profis mussten sich bereits in ihren Hotelzimmern in Selbstisolation begeben, weil Passagiere auf ihren Flügen nach Down Under positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Unter ihnen ist auch die Kielerin Angelique Kerber, die ihren 33. Geburtstag allein im Hotelzimmer feierte.