20.01.2021 ( vor 3 Tagen )

Hannes Reichelt hat sich am Mittwoch im ersten Training auf der Kitzbüheler Streif mit einer starken Vorstellung in Erinnerung gerufen. Der 40-jährige Routinier musste sich im ersten Zeitlauf für die beiden Abfahrten am Freitag und Samstag (jeweils 11.30 Uhr live in ORF1) nur zwei US-Läufern geschlagen geben. Die restliche heimische Elite hielt sich beim ersten Abtasten noch zurück.